На Херсонщине обнаружили 1084 новых случаев коронавируса

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“За последние сутки проведено 1984 ПЦР-исследования, 417 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 956 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 1084 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 678 женщин и 406 мужчин. Среди них 59 детей и 12 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 999 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 85 человек.

За сутки в ОГА умерли 16 человек, когда выздоровели 236 человек.

“Поэтому сейчас в области 57 837 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 40 822 человека побороли недуг;

— 15 236 человек инфицированы COVID-19;

— 1779 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 748 614 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 486 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.