На Херсонщині виявили 1 248 нових випадків коронавірусу

Цитата

"За останню добу проведено 2148 ПЛР-досліджень, 514 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1490 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 1 248 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 630 жінок та 618 чоловіків. Серед них 114 дітей та 16 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "1143 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 105 осіб".

За добу померли 34 людини, коли одужала 261 особа.

"Тож наразі в області 55 800 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 40 261 людина поборола недуг;

- 13 805 людей інфіковані COVID-19;

- 1 734 людини померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 701 600 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 389 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.