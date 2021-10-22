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На Херсонщине обнаружили 1248 новых случаев коронавируса

Киев • УНН

 • 11877 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На Херсонщине за 21 октября зафиксировано 1248 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1734 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

На Херсонщине обнаружили 1248 новых случаев коронавируса

Цитата

“За последние сутки проведено 2148 ПЦР-исследований, 514 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1490 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 1248 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 630 женщин и 618 мужчин. Среди них 114 детей и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “1143 лица находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 105 человек”.

За сутки умерли 34 человека, когда выздоровела 261 человек.

“Поэтому сейчас в области 55 800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 40 261 человек поборола недуг;
— 13 805 человек инфицированы COVID-19;
— 1734 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 389 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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