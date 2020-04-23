На Херсонщині викрили потужне підпільне виробництво підробних антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила масштабне виробництво контрафактних антисептичних препаратів сумнівної якості у Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Так, оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з кустарного виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку.
Контрафактний товар виробляли під виглядом вітчизняних торгових марок для продажу на території різних регіонів України.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці нелегального виробництва майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Як повідомлялося в УНН, раніше правоохоронці повідомили, що підпільне виробництво антисептиків на 2 млн грн було виявлено на Волині.