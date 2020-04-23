В Херсонской области разоблачили мощное подпольное производство поддельных антисептиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Так, оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оснащен на территории одного из частных предприятий в Новотроицке.
Контрафактный товар производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.
Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружено пустую пластиковую тару различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как сообщалось в УНН, ранее правоохранители сообщили, что подпольное производство антисептиков на 2 млн грн было обнаружены на Волыни.