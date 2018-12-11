На Херсонщині розпочались тактичні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Херсонщині розпочались тактичні навчання бригади територіальної оборони. Особовий склад укомплектований в повному обсязі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
"…вчора військовозобов’язані зі зброєю у руках присягнули на вірність Українському народові, а вже сьогодні, під час практичних вправ зі стрільби, вони випробовували свої навички і вміння володіння зброєю", - йдеться у повідомленні.
Військовозобов’язані пройшли реєстрацію, їх розмістили по спальних приміщеннях і хлопці вже скуштували солдатської їжі.
Наступного дня, бригада територіальної оборони на Херсонщині, перейшли до практичної фази навчання.
Командувач військ з територіальної оборони оперативного командування "Південь", генерал-майор Броніслав Жуковський, який був присутній на навчаннях, був задоволений результатами стрільб.
Нагадаємо, в областях України, де був введений воєнний стан, проходять збори резервістів. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, вчора у Харківській області розпочалися перевірочні збори з військовозобов’язаними та резервістами оперативного резерву другої черги, приписаними до окремої бригади територіальної оборони.