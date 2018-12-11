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В Херсонской области начались тактические учения

Киев • УНН

 • 12948 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В херсонской области начались тактические учения бригады территориальной обороны. Личный состав укомплектован в полном объеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.



В Херсонской области начались тактические учения

"... вчера военнообязанные с оружием в руках присягнули на верность украинскому народу, а уже сегодня, во время практических упражнений по стрельбе, они испытывали свои навыки и умения владения оружием", - говорится в сообщении.

Военнообязанные прошли регистрацию, их разместили по спальных помещениях и ребята уже попробовали солдатской пищи.
На следующий день, бригада территориальной обороны в Херсонской области, перешли к практической фазе обучения.

Командующий войсками по территориальной обороне оперативного командования "Юг" генерал-майор Бронислав Жуковский, который присутствовал на учениях, был доволен результатами стрельб.

Напомним, в областях Украины, где было введено военное положение, проходят сборы резервистов. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, вчера в Харьковской области начались проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригады территориальной обороны.

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