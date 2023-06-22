На Херсонщині провели очистку від залишків нафтопродуктів після підриву Каховської ГЕС - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Попри щоденні обстріли Херсонщини співробітники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. За добу рятувальникам вдалося очистити прощу 10 600 кв. м від залишків нафтопродуктів, повідомив під час брифінгу у четвер речник ДСНС України полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий, передає кореспондент УНН.
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“За добу у нас відкачано понад 21 400 тонн води з 71 підвалу та будинку. З початку робіт ця цифра складає 195 000 тонн з 699 будинків та підвалів. Очищена територія від залишків нафтопродуктів. За добу населений пункт Зимівник та заплаву річки Веревчина було оброблено сорбентом та зібрано нафтопродукти на площі 10 600 м². При цьому було використано близько 1,5 тонни сорбенту”, - повідомив Хорунжий.
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Також він нагадав, що наразі рятувальники працюють під обстрілами і несуть людські втрати.
“На жаль, ворог не звертає уваги на міжнародні конвенції, що стосуються захисту рятувальників. Фактично, всі рятувальники у світі працюють без зброї, але вони постійно обстрілюються, включаючи наших працівників ДСНС”, - сказав Хорунжий.
Нагадаємо
Армія рф обстріляла рятувальників, які розчищали мул у Херсоні. Один рятувальник загинув, ще восьмеро поранені.