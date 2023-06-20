росіяни обстріляли рятувальників на Херсонщині: один загинув, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Армія рф обстріляла рятувальників, які розчищали мул у Херсоні. Один рятувальник загинув, ще восьмеро поранені, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
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«Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.
Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали», -заявив Єрмак.
Доповнення
Голова МВС Ігор Клименко повідомим про вісьмох поранених і одного загиблого рятувальника, які потрапили під російський обстріл в Херсоні.
Пораненим надається невідкладна медична допомога.
За даними Херсонської обласної прокуратури група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл о 13:30.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.