росіяни обстріляли рятувальників на Херсонщині: один загинув, є поранені

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«Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.

Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали», -заявив Єрмак.

Доповнення

Голова МВС Ігор Клименко повідомим про вісьмох поранених і одного загиблого рятувальника, які потрапили під російський обстріл в Херсоні.

Пораненим надається невідкладна медична допомога.

За даними Херсонської обласної прокуратури група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл о 13:30.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.



