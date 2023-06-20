россияне обстреляли спасателей на Херсонщине: один погиб, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Армия рф обстреляла спасателей, которые расчищали ил в Херсоне. Один спасатель погиб, еще восемь ранены, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
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«Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил.
В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали», -заявил Ермак.
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Глава МВД Игорь Клименко сообщит о восьми раненых и одном погибшем спасателе, попавшем под российский обстрел в Херсоне.
Раненым оказывается неотложная медицинская помощь.
По данным Херсонской областной прокуратуры, группа работников ГСЧС попала под российский обстрел в 13:30.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.