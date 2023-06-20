россияне обстреляли спасателей на Херсонщине: один погиб, есть раненые

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«Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил.

В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали», -заявил Ермак.



Дополнение

Глава МВД Игорь Клименко сообщит о восьми раненых и одном погибшем спасателе, попавшем под российский обстрел в Херсоне.

Раненым оказывается неотложная медицинская помощь.

По данным Херсонской областной прокуратуры, группа работников ГСЧС попала под российский обстрел в 13:30.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.