В Херсонской области провели очистку от остатков нефтепродуктов после подрыва Каховской ГЭС - ГСЧС

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“За сутки у нас откачано более 21 400 тонн воды из 71 подвала и дома. С начала работ эта цифра составляет 195 000 тонн из 699 домов и подвалов. Очищена территория от остатков нефтепродуктов. За сутки населенный пункт Зимовник и пойму реки Веревчина было обработано сорбентом и собрано нефтепродукты на площади 10 600 м². При этом было использовано около 1,5 тонны сорбента”, - сообщил Хорунжий.

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Также он напомнил, что сейчас спасатели работают под обстрелами и несут человеческие потери.

“К сожалению, враг не обращает внимания на международные конвенции, касающиеся защиты спасателей. Фактически, все спасатели в мире работают без оружия, но они постоянно обстреливаются, включая наших работников ГСЧС”, - сказал Хорунжий.

Напомним

Армия рф обстреляла спасателей, которые расчищали ил в Херсоне. Один спасатель погиб, еще восемь ранены.