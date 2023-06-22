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В Херсонской области провели очистку от остатков нефтепродуктов после подрыва Каховской ГЭС - ГСЧС

Киев • УНН

 • 667466 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Несмотря на ежедневные обстрелы Херсонской области, сотрудники ГСЧС продолжают ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС. За сутки спасателям удалось очистить прощу 10 600 кв. м от остатков нефтепродуктов, сообщил во время брифинга в четверг спикер ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий, передает корреспондент УНН.

В Херсонской области провели очистку от остатков нефтепродуктов после подрыва Каховской ГЭС - ГСЧС

Цитата

“За сутки у нас откачано более 21 400 тонн воды из 71 подвала и дома. С начала работ эта цифра составляет 195 000 тонн из 699 домов и подвалов. Очищена территория от остатков нефтепродуктов. За сутки населенный пункт Зимовник и пойму реки Веревчина было обработано сорбентом и собрано нефтепродукты на площади 10 600 м². При этом было использовано около 1,5 тонны сорбента”, - сообщил Хорунжий.

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Также он напомнил, что сейчас спасатели работают под обстрелами и несут человеческие потери.

“К сожалению, враг не обращает внимания на международные конвенции, касающиеся защиты спасателей. Фактически, все спасатели в мире работают без оружия, но они постоянно обстреливаются, включая наших работников ГСЧС”, - сказал Хорунжий.

Напомним

Армия рф обстреляла спасателей, которые расчищали ил в Херсоне. Один спасатель погиб, еще восемь ранены.

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