На Херсонщині поліцейським довелося застрелити бійцівську собаку, яка напала на дітей

Деталі

Вчора, 24 травня, близько 15:30 в територіальний підрозділ поліції м. Каховка надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що дві бійцівські собаки покусали її 9-річного сина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу.

“Під час опитування заявниці та її потерпілої дитини поліцейські побачили, що до них з криками про допомогу біжать малолітні діти, а за ними женуться дві собаки бійцівської породи „Стаффорд“ та „Боксер“. Одна з собак вхопила найближчого до неї хлопчика за куртку, але йому вдалось вирватись і всі троє сховались за поліцейського. Роз’яренні собаки продовжували кидатися на дітей та співробітника поліції, після чого правоохоронцем було прийняте рішення знешкодити тварин. В результаті поліцейський застрелив одну із собак, інша від звуку пострілу втекла”, — вказано у повідомленні.

На місце події поліцейські викликали “швидку”. Лікарі оглянули 9-річного хлопчика. У дитини виявили на руках і ногах сліди від укусів тварин. Медпрацівники надали хлопчику всю необхідну медичну допомогу. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів.

Правоохоронці встановили власника собак. З його слів собаки втекли з двору. Нині вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за ст.154 КУпАП “Порушення правил тримання собак і котів”.

“За словами начальника поліцейського відділення м. Каховки Віктора Попова, поліцейський, згідно ч.13 ст.46 Закону України „Про Національну поліцію“, використав табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли по тваринам, які загрожували життю та здоров’ю поліцейського та дітей. Внаслідок пострілу ніхто з людей не постраждав. За фактом використання співробітником поліції табельної зброї призначена службова перевірка”, — додали правоохоронці.

Доповнення

Нещодавно у Мирнограді, що на Донеччині, собаки напали на двох чоловіків, одного загризли насмерть. За цим фактом розпочато досудове розслідування.