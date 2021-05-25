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В Херсонской области полицейским пришлось застрелить бойцовскую собаку, которая напала на детей

Киев • УНН

 • 27574 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Херсонской области полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти от агрессивных животных троих детей. Об этом сообщил ГУНП полиции в регионе, пишет УНН.

В Херсонской области полицейским пришлось застрелить бойцовскую собаку, которая напала на детей

Детали

Вчера, 24 мая, около 15:30 в территориальное подразделение полиции г. Каховка поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что две бойцовские собаки покусали ее 9-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа подразделения.

“В ходе опроса заявительницы и ее потерпевшего ребенка полицейские увидели, что к ним с криками о помощи бегут малолетние дети, а за ними гонятся две собаки бойцовской породы „Стаффорд“ и „Боксер“. Одна из собак схватила ближайшего к ней мальчика за куртку, но ему удалось вырваться и все трое скрылись за полицейского. Розьяренни собаки продолжали бросаться на детей и сотрудника полиции, после чего стражем было принято решение обезвредить животных. В результате полицейский застрелил одну из собак, другая от звука выстрела убежала”, — указано в сообщении.

На место происшествия полицейские вызвали “скорую”. Врачи осмотрели 9-летнего мальчика. У ребенка обнаружили на руках и ногах следы от укусов животных. Медработники оказали мальчику всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители установили владельца собак. По его словам собаки убежали со двора. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за ст.154 КУоАП “Нарушение правил содержания собак и кошек”.

“По словам начальника полицейского отделения г. Каховки Виктора Попова, полицейский, согласно ч.13 ст.46 Закона Украины „О Национальной полиции“, использовал табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела по животным, которые угрожали жизни и здоровью полицейского и детей. Вследствие выстрела никто из людей не пострадал. По факту использования сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка”, — добавили правоохранители.

Дополнение

Недавно в Мирнограде, что в Донецкой области, собаки напали на двух мужчин, одного загрызли насмерть. По данному факту начато досудебное расследование.

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