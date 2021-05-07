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На Донеччині собаки напали на двох чоловіків: одного загризли до смерті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Мирнограді, що на Донеччині, собаки напали на двох чоловіків, одного загризли насмерть. За цим фактом розпочато досудове розслідування, передає УНН із посиланням поліцію Донецької області.

Деталі

За даними правоохоронців, близько 3:00 до поліції Мирнограда надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці на нього та його родича напали дві собаки.

Співробітники поліції встановили, що собаки породи кане-корсо, які належать 54-річному жителю, заподіяли тілесні ушкодження двом чоловікам. 37-річний заявник травмований, а молодший постраждалий помер на місці.

Додамо

Власник тварин пояснив, що собак використовує для охорони оселі. На ніч їх залишають у дворі домоволодіння не прив’язаними, вільного виходу за межі подвір’я тварини не мають, оскільки воно огороджене високим парканом. Як собаки опинились на вулиці, господар пояснити не може, додали у поліції.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 119 “Вбивство через необережність” Кримінального кодексу України.

Наразі собаки знаходяться у вольєрі за місцем їх тримання під наглядом ветеринара.

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