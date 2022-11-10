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На Херсонщині окупанти виносять з осель навіть роутери – Маляр

На Херсонщині окупанти виносять з осель навіть роутери – Маляр

Київ • УНН

 • 212936 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На тимчасово захоплених територіях Херсонщини російські окупанти грабують музеї, виносять з осель wi-fi роутери та фізично знущаються з цивільних. Про це у своєму Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“В той час, коли інші держави роблять фантастику реальністю, розвивають небувалі технології, російська федерація грабує наші музеї на тимчасово зайнятих територіях, вилучає в домівках wi-fi роутери та знущається фізично з наших людей. Це безнадійна цивілізаційна відсталість”, – написала Маляр.

Деталі

Заступниця міністра повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують створювати умови, за яких місцеве населення вимушене покидати свої домівки.

Зокрема, у населених пунктах Херсонської області противник облаштовує вогневі позиції артилерії в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі громадян.

Крім того, рашисти закривають магазини, кіоски, майже припинили доставку продовольчих товарів та ліків.

Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку. Зокрема, демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають wi-fi роутери.

Під приводом воєнного стану окупаційна влада організувала масове розкрадання матеріальних цінностей та предметів історичної і культурної спадщини.

Встановлено, що окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не лише цінні експонати, а й звичайні побутові речі. А з Державного архіву Херсонської області винесли все офісне обладнання та архівні матеріали, зокрема документи 18–19 століть.

Нагадаємо

Як інформував Генштаб, рашисти вивозять вежі мобільного звʼязку українських операторів, а також крадуть побутову та будівельну техніку.

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