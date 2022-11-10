В Херсонской области оккупанты выносят из домов даже роутеры – Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты грабят музеи, выносят из домов wi-fi роутеры и физически издеваются над гражданскими. Об этом в своем Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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“В то время, когда другие государства делают фантастику реальностью, развивают небывалые технологии, российская федерация грабит наши музеи на временно занятых территориях, изымает в домах wi-fi роутеры и издевается физически над нашими людьми. Это безнадежная цивилизационная отсталость”, – написала Маляр.
Детали
Замминистра сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают создавать условия, при которых местное население вынуждено покидать свои дома.
В частности, в населенных пунктах Херсонской области противник обустраивает огневые позиции артиллерии в жилых застройках и проводит инженерно-фортификационные работы, разрушая частные дома граждан.
Кроме того, рашисты закрывают магазины, киоски, почти прекратили доставку продовольственных товаров и лекарств.
Для предотвращения доступа к достоверной информации оккупанты уничтожают инфраструктуру связи. В частности, демонтируют элементы системы мобильного оборудования и извлекают wi-fi роутеры.
Под предлогом военного положения оккупационная власть организовала массовое хищение материальных ценностей и предметов исторического и культурного наследия.
Установлено, что оккупанты разграбили Херсонский областной художественный музей имени Шовкуненко и вывезли не только ценные экспонаты, но и обычные бытовые вещи. А из Государственного архива Херсонской области вынесли все офисное оборудование и архивные материалы, в том числе документы 18–19 веков.
Напомним
Как информировал Генштаб, рашисты вывозят башни мобильной связи украинских операторов, а также воруют бытовую и строительную технику.