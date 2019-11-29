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На Херсонщині незаконно качали кондиційну ропу до окупованого Криму

На Херсонщині незаконно качали кондиційну ропу до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Херсонщині правоохоронці припинили незаконне перекачування водних ресурсів на територію окупованого Криму для забезпечення роботи заводу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП в Криму.

"Встановлено, що окупаційна влада півострову через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Відтак станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через це державі було завдано збитків на 30 мільйонів гривень.

Також, за інформацією прокуратури АР Крим, перекачку "коденційної ропи" здійснювали 6 насосів із озера Сиваш для содового заводу.

"Сприяння (перекачки водних ресурсів - ред.) полягало у забезпеченні роботи вищевказаної гідротехнічної споруди, на якій працювали 6 промислових насосів та перекачували "кондиційну ропу" з Центральної до Західної частини озера Сиваш для содового заводу", - повідомили у прокуратурі.

Внаслідок зазначених дій, завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадра, видобував ропу, яка використовувалася для виготовлення продукції.

Зазначається що в ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.

Також нагадаємо, під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернень зі сторони окупаційної влади щодо водопостачання не надходило.

Також раніше повідомлялось, що переговори щодо відновлення водопостачання до Криму не ведуться.

Українські Національні Новини

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