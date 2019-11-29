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В Херсонской области незаконно качали кондиционную ропу в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Херсонской области правоохранители остановили незаконную перекачку водных ресурсов на территорию оккупированного Крыма для обеспечения работы завода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Крыму.

"Установлено, что оккупационные власти полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовала насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области. Поэтому станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за этого государству был нанесен ущерб на 30 млн гривен.

Также, по информации прокуратуры АР Крым, перекачку "коденцийнои рапы" осуществляли 6 насосов из озера Сиваш для содового завода.

"Содействие (в перекачке водных ресурсов - ред.) состояло в обеспечении работы вышеуказанного гидротехнического сооружения, на котором работали 6 промышленных насосов, которые перекачивали "кондиционную ропу" из Центральной в Западную части озера Сиваш для содового завода", - сообщили в прокуратуре.

Вследствие указанных действий, завод незаконно, без получения соответствующих разрешений от Госгеонедр, добывал рапу, которая использовалась для изготовления продукции.

Отмечается, что в ходе обысков обнаружено и изъято значительное количество документов, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия.

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Также напомним, во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращений со стороны оккупационных властей по водоснабжению не поступало.

Также ранее сообщалось, что переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся.

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