В Херсонской области незаконно качали кондиционную ропу в оккупированный Крым

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Херсонской области правоохранители остановили незаконную перекачку водных ресурсов на территорию оккупированного Крыма для обеспечения работы завода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Крыму.