На Херсонщині місцеві жителі 26 днів перебувають без зв’язку: продовжується тиск на освітян та медиків

Деталі

Окрім того, місцеві колаборанти заявляють про підготовку до нового навчального року, який буде за новою російською програмою, з новими підручниками та вчителями. З початку липня анонсують і роботу медзакладів під керівництвом росії.

Доповнення

На Херсонщині через бойові дії села стоять напівпорожні, школи та лікарні знищено або заміновано – російські війська використовують всю наявну зброю.



