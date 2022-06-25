На Херсонщині місцеві жителі 26 днів перебувають без зв’язку: продовжується тиск на освітян та медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В окупованій Херсонщині громадяни вже 26 днів перебувають без мобільного та Інтернет зв’язку. Як пише УНН з посиланням на зведення ОВА, місцевим жителям стає все тяжче зняти пенсію та зарплату з карток. Також продовжується великий тиск на освітян та медиків.
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Окрім того, місцеві колаборанти заявляють про підготовку до нового навчального року, який буде за новою російською програмою, з новими підручниками та вчителями. З початку липня анонсують і роботу медзакладів під керівництвом росії.
Доповнення
На Херсонщині через бойові дії села стоять напівпорожні, школи та лікарні знищено або заміновано – російські війська використовують всю наявну зброю.