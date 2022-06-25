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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Херсонщині місцеві жителі 26 днів перебувають без зв’язку: продовжується тиск на освітян та медиків

На Херсонщині місцеві жителі 26 днів перебувають без зв’язку: продовжується тиск на освітян та медиків

Київ • УНН

 • 263171 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. В окупованій Херсонщині громадяни вже 26 днів перебувають без мобільного та Інтернет зв’язку. Як пише УНН з посиланням на зведення ОВА, місцевим жителям стає все тяжче зняти пенсію та зарплату з карток. Також продовжується великий тиск на освітян та медиків.

Деталі

Окрім того, місцеві колаборанти заявляють про підготовку до нового навчального року, який буде за новою російською програмою, з новими підручниками та вчителями. З початку липня анонсують і роботу медзакладів під керівництвом росії.

Доповнення

На Херсонщині через бойові дії села стоять напівпорожні, школи та лікарні знищено або заміновано – російські війська використовують всю наявну зброю.

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