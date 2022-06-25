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13:44 • 24560 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 36670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 41352 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 18748 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 54946 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области местные жители 26 дней находятся без связи: продолжается давление на педагогов и медиков

В Херсонской области местные жители 26 дней находятся без связи: продолжается давление на педагогов и медиков

Киев • УНН

 • 263166 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На оккупированной Херсонщине граждане уже 26 дней находятся без мобильной и Интернет связи. Как пишет УНН со ссылкой на возведение ОВА, местным жителям становится все труднее снять пенсию и зарплату с карточек. Также продолжается большое давление на педагогов и медиков.

Детали

Кроме того, местные коллаборанты заявляют о подготовке к новому учебному году, который будет по новой российской программе, с новыми учебниками и учителями. С начала июля анонсируют и работу медучреждений под руководством россии.

Добавим

В Херсонской области из-за боевых действий села стоят полупустые, школы и больницы уничтожены или заминированы – русские войска используют все имеющееся оружие.

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