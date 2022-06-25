В Херсонской области местные жители 26 дней находятся без связи: продолжается давление на педагогов и медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. На оккупированной Херсонщине граждане уже 26 дней находятся без мобильной и Интернет связи. Как пишет УНН со ссылкой на возведение ОВА, местным жителям становится все труднее снять пенсию и зарплату с карточек. Также продолжается большое давление на педагогов и медиков.
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Кроме того, местные коллаборанты заявляют о подготовке к новому учебному году, который будет по новой российской программе, с новыми учебниками и учителями. С начала июля анонсируют и работу медучреждений под руководством россии.
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В Херсонской области из-за боевых действий села стоят полупустые, школы и больницы уничтожены или заминированы – русские войска используют все имеющееся оружие.