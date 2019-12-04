На Херсонщині фермеру підкинули гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У селі Кринки Олешківського району Херсонської області фермеру підкинули до господарського приміщення гранату, яка вибухнула. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Фермер заходив до господарського приміщення поряд зі своїм будинком, коли побачив за дверима на підлозі предмет, схожий на гранату. На щастя, чоловік встиг вибігти з приміщення до того, як граната вибухнула. У результаті вибуху ніхто не постраждав.
Правоохоронці вилучили на місці вибуху уламки гранати Ф-1 та корпуси від гранати РГД-5.
Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією "замах на умисне вбивство".
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" у багажі пасажира виявили гранату.