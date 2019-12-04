В Херсонской области фермеру подбросили гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В селе Крынки Алешковского района Херсонской области фермеру подбросили в хозяйственное помещение гранату, которая взорвалась. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Фермер заходил в хозяйственное помещение рядом со своим домом, когда увидел за дверью на полу предмет, похожий на гранату. К счастью, мужчина успел выбежать из помещения до того, как граната взорвалась. В результате взрыва никто не пострадал.
Правоохранители изъяли на месте взрыва обломки гранаты Ф-1 и корпуса от гранаты РГД-5.
Начато досудебное расследование по квалификации "покушение на умышленное убийство".
Напомним, в аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира обнаружили гранату.