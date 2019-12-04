В Херсонской области фермеру подбросили гранату

Фермер заходил в хозяйственное помещение рядом со своим домом, когда увидел за дверью на полу предмет, похожий на гранату. К счастью, мужчина успел выбежать из помещения до того, как граната взорвалась. В результате взрыва никто не пострадал.

Правоохранители изъяли на месте взрыва обломки гранаты Ф-1 и корпуса от гранаты РГД-5.

Начато досудебное расследование по квалификации "покушение на умышленное убийство".

Напомним, в аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира обнаружили гранату.