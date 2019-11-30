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В аеропорту "Бориспіль" у багажі пасажира виявили гранату

В аеропорту "Бориспіль" у багажі пасажира виявили гранату

Київ • УНН

 • 11948 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Працівники служби безпеки аеропорту “Бориспіль” в одному з багажів на літак рейсу “Київ — Хургада” виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку одразу повідомили до поліції, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Київській області.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту „Бориспіль“ та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї”, — йдеться у повідомленні.

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Також встановили, що багаж, де знаходився вибуховий пристрій, належить 36-річному жителю міста Донецьк. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати.

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