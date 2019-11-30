В аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира обнаружили гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.
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Также установили, что багаж, где находилось взрывное устройство, принадлежит 36-летнему жителю города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.