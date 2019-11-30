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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100349 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107664 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118410 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148234 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира обнаружили гранату

В аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира обнаружили гранату

Киев  •  УНН

 • 11944 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.

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Также установили, что багаж, где находилось взрывное устройство, принадлежит 36-летнему жителю города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.

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