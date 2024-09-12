На Харківщині повністю ліквідували масштабну пожежу через обстріли рф: семеро травмованих
Київ • УНН
У селі Студенок Харківської області ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Постраждало 7 людей, знищено чи пошкоджено понад 350 будівель та 1620 га лісу, 170 людей розміщено у вцілілих будинках.
У селі Студенок Харківської області повністю ліквідували руйнівну пожежу, яка виникла через ворожі обстріли. Внаслідок загоряння травмувались семеро людей, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Пожежу в с. Студенок Ізюмського району Харківської області повністю ліквідовано. Пожежа знищила і пошкодила понад 350 будинків та інших будівель, з яких 121 була житлова. Знищено 1620 гектарів лісового масиву
За його словами, внаслідок пожежі травмовано семеро людей.
170 постраждалих розмістили у вцілілих будинках села. Волонтери надали будівельні набори екстреного реагування. 24 людини виїхали до інших населених пунктів.
Постраждалі вже отримують фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 грн на людину.
Гуманітарний штаб у селі продовжує свою роботу, надаючи продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали та сезонний одяг.
У село на Харківщині повертаються жителі після руйнівної пожежі через ворожі обстріли05.09.24, 13:17 • 19194 перегляди