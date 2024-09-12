На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

В селе Студенок Харьковской области полностью ликвидировали разрушительный пожар, который возник из-за вражеских обстрелов. В результате возгорания травмировались семь человек, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Пожар в с. Студенок Изюмского района Харьковской области полностью ликвидирован. Пожар уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 была жилая. Уничтожено 1620 гектаров лесного массива - сообщил Синегубов.

По его словам, в результате пожара травмированы семь человек.

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Пострадавшие уже получают финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 грн на человека.

Гуманитарный штаб в селе продолжает свою работу, предоставляя продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы и сезонную одежду.

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