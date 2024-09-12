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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 13:37  •  4261 просмотра

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В селе Студенок Харьковской области ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами. Пострадало 7 человек, уничтожено или повреждено более 350 зданий и 1620 га леса, 170 человек размещены в уцелевших домах.

В селе Студенок Харьковской области полностью ликвидировали разрушительный пожар, который возник из-за вражеских обстрелов. В результате возгорания травмировались семь человек, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

 Пожар в с. Студенок Изюмского района Харьковской области полностью ликвидирован. Пожар уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 была жилая. Уничтожено 1620 гектаров лесного массива

- сообщил Синегубов.

По его словам, в результате пожара травмированы семь человек.

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 Пострадавшие уже получают финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 грн на человека.

Гуманитарный штаб в селе продолжает свою работу, предоставляя продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы и сезонную одежду.

У село на Харківщині повертаються жителі після руйнівної пожежі через ворожі обстріли5 сентября 2024, 10:17 • 18915 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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