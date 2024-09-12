На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены
Киев • УНН
В селе Студенок Харьковской области ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами. Пострадало 7 человек, уничтожено или повреждено более 350 зданий и 1620 га леса, 170 человек размещены в уцелевших домах.
В селе Студенок Харьковской области полностью ликвидировали разрушительный пожар, который возник из-за вражеских обстрелов. В результате возгорания травмировались семь человек, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Пожар в с. Студенок Изюмского района Харьковской области полностью ликвидирован. Пожар уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 была жилая. Уничтожено 1620 гектаров лесного массива
По его словам, в результате пожара травмированы семь человек.
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Пострадавшие уже получают финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 грн на человека.
Гуманитарный штаб в селе продолжает свою работу, предоставляя продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы и сезонную одежду.
У село на Харківщині повертаються жителі після руйнівної пожежі через ворожі обстріли5 сентября 2024, 10:17 • 18915 просмотров