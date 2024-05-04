На Харківщині була зафіксована загроза застосування ударних БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України виявили загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.
У Харківській області виявлено загрозу застосування ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Харківська міська рада поінформувала про повітряну тривогу в області.
Виявлено пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині04.05.24, 21:48 • 39081 перегляд