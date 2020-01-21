На Харківщині затримали чоловіка за наругу над могилами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За підозрою у крадіжці з кладовища поліція викрила 39-річного мешканця Красноградщини Харківської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Із відповідною заявою до правоохоронців звернулася мешканка Красноградського району. Жінка повідомила, що з місця поховання родички зникли металеві труби. Аналогічні заяви також надходили до поліції з грудня 2019 року. Жителі з різних сіл району скаржилися, що місця поховання їх родичів були пошкодженні.
В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний безробітний місцевий мешканець, який в минулому неодноразово вчиняв крадіжки.
Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що викрадав різні елементи з могил та збував їх, щоб заробити на життя. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області погоджено та вручено письмове повідомлення про підозру місцевому неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами.