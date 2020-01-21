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На Харківщині затримали чоловіка за наругу над могилами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. За підозрою у крадіжці з кладовища поліція викрила 39-річного мешканця Красноградщини Харківської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

На Харківщині затримали чоловіка за наругу над могилами

Із відповідною заявою до правоохоронців звернулася мешканка Красноградського району. Жінка повідомила, що з місця поховання родички зникли металеві труби. Аналогічні заяви також надходили до поліції з грудня 2019 року. Жителі з різних сіл району скаржилися, що місця поховання їх родичів були пошкодженні. 

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний безробітний місцевий мешканець, який в минулому неодноразово вчиняв крадіжки. 

Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що викрадав різні елементи з могил та збував їх, щоб заробити на життя. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області погоджено та вручено письмове повідомлення про підозру місцевому неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами.

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