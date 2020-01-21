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В Харьковской области задержали мужчину за надругательство над могилами

Киев • УНН

 • 12088 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. По подозрению в краже с кладбища полиция разоблачила 39-летнего жителя Красноградского района Харьковской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Харьковской области задержали мужчину за надругательство над могилами

С соответствующим заявлением к провоохранителям обратилась жительница Красноградского района. Женщина сообщила, что с места захоронения родственников исчезли металлические трубы. Аналогичные заявления также поступали в полицию с декабря 2019 года. Жители из разных сел района жаловались, что места захоронения их родственников были повреждены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний безработный местный житель, который в прошлом неоднократно совершал кражи.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что похищал различные элементы из могил и сбывал их, чтобы заработать на жизнь. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Бершадской местной прокуратурой Винницкой области согласовано и вручено письменное уведомление о подозрении местному несовершеннолетнему, который надругался над 12 могилами.

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