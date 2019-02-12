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На Харківщині за добу надійшло 7 повідомлень про підкупи виборців

На Харківщині за добу надійшло 7 повідомлень про підкупи виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Упродовж минулої доби до поліції Харкова надійшло 7 повідомлень про порушення виборчого процесу та заява про спробу підкупити виборця. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"Заяви надійшли від громадян та від представників громадських організацій. Вони повідомили, що на деяких носіях була відсутня інформація про замовника та інші вихідні дані, не було відомостей про установу, що здійснила друк та тираж, та інформації про осіб, відповідальних за випуск. Всі повідомлення зареєстровані в Журналах заяв і повідомлень територіальних районних відділів поліції. Проводяться перевірки фактів, викладених у зверненнях", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу відкрито 3 кримінальні провадження за підкуп виборців

У Московському відділу поліції за фактом спроби підкупити виборця відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму – ред.) Кримінального кодексу України.

З початку року поліцейські зафіксували 52 повідомлення про порушення Закону України "Про вибори Президента України".

Відкрито 3 кримінальні провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

За результатами перевірки відносно двох порушників були складені адміністративні протоколи за ч. 1 та ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На одного з порушників судом накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 грн.

По 9 заявам під час проведення перевірки порушень законодавства виявлено не було. Матеріали списані до справи. За іншими матеріалами тривають перевірки фактів, що викладені у заявах.

Нагадаємо, поліція Черкаської області зареєструвала 59 повідомлень про порушення виборчого законодавства, за якими вже відкрито 3 кримінальних провадження.

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