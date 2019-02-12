В Харьковской области за сутки поступило 7 сообщений о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. За прошедшие сутки в полицию Харькова поступило 7 сообщений о нарушении избирательного процесса и заявление о попытке подкупить избирателя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"Заявления поступили от граждан и от представителей общественных организаций. Они сообщили, что на некоторых носителях отсутствовала информация о заказчике и другие исходные данные, не было сведений об учреждении, которое осуществило печать и тираж, и информации о лицах, ответственных за выпуск. Все сообщение зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений территориальных районных отделов полиции. Проводятся проверки фактов, изложенных в обращениях", - говорится в сообщении.
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В Московском отделе полиции по факту попытки подкупить избирателя открыто уголовное производство по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума - ред.) Уголовного кодекса Украины.
С начала года полицейские зафиксировали 52 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины".
Открыто 3 уголовных производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.
По результатам проверки в отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На одного из нарушителей судом наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 51 грн.
По 9 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства обнаружено не было. Материалы списаны к делу. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.
Напомним, полиция Черкасской области зарегистрировала 59 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по которым уже открыто 3 уголовных производства.