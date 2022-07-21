На Харківщині ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник

Деталі

Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

Окрім цього, рашисти завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Доповнення

Сьогодні російські окупанти вдарили з "Ураганів" по одному з найгустонаселеніших районів Харкова. Кількість поранених зросла до 21, загинуло щонайменше двоє людей.