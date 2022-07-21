На Харківщині ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти намагались вести штурм у напрямку Великі Проходи - Питомник (Харківщина). Однак успіху не мали. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.
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Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.
Окрім цього, рашисти завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.
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Сьогодні російські окупанти вдарили з "Ураганів" по одному з найгустонаселеніших районів Харкова. Кількість поранених зросла до 21, загинуло щонайменше двоє людей.