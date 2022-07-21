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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Харківщині ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник

На Харківщині ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник

Київ • УНН

 • 207555 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти намагались вести штурм у напрямку Великі Проходи - Питомник (Харківщина). Однак успіху не мали. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

Окрім цього, рашисти завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Доповнення

Сьогодні російські окупанти вдарили з "Ураганів" по одному з найгустонаселеніших районів Харкова. Кількість поранених зросла до 21, загинуло щонайменше двоє людей.

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