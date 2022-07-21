В Харьковской области враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы - Питомник

Детали

Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

Кроме этого, рашисты нанесли авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишек, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки.

Дополнение

Сегодня российские оккупанты ударили из "Ураганов" по одному из самых густонаселенных районов Харькова. Число раненых возросло до 21, погибли по меньшей мере два человека.