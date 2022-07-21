В Харьковской области враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы - Питомник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты пытались вести штурм в направлении Великие Проходы – Питомник (Харьковская область). Однако успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.
Кроме этого, рашисты нанесли авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишек, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки.
Дополнение
Сегодня российские оккупанты ударили из "Ураганов" по одному из самых густонаселенных районов Харькова. Число раненых возросло до 21, погибли по меньшей мере два человека.