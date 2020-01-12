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На Харківщині викрито оборудку з переміщення товарів до РФ

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У Харківській області українець намагався незаконно перевезти через кордон 29 тюків та 19 ящиків з товарами, серед яких були і продукти харчування до Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“...прикордонний наряд відділу „Веселе“ виявив чоловіка без документів та автомобіль марки „УАЗ“. Громадянин та авто знаходилися неподалік від кордону. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в ньому тюки та ящики з товарами народного споживання. В ході подальшої перевірки ділянки кордону військовослужбовці загону виявили поблизу пакунки з товарами, що скоріш за все планувалась до переміщення в РФ. Загалом правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через кордон 29 тюків та 19 ящиків з товарами, серед яких були і продукти харчування”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі за спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму на затриманого громадянина України складено адміністративні матеріали.

“Товар та транспортний засіб передано співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з РФ викрили оборудки з митними операціями.

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