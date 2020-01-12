В Харьковской области разоблачили сделку по перемещению товаров в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Харьковской области украинец пытался незаконно перевезти через границу 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания в России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
“... пограничный наряд отдела „Веселое“ обнаружил без документов и автомобиль марки „УАЗ“. Гражданин и авто находились неподалеку от границы. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления. В ходе дальнейшей проверки участка границы военнослужащие отряда обнаружили вблизи пакеты с товарами, которые скорее всего планировалась к перемещению в РФ. Всего правоохранители предотвратили незаконное перемещение через границу 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на задержанного гражданина Украины составлены административные материалы.
“Товар и транспортное средство передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности”, — отмечается в сообщении.
Напомним, на границе с РФ разоблачили сделки с таможенными операциями.