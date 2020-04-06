На Харківщині відкрито провадження за фактом загибелі 4 людей на пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чотирьох людей на пожежі у покинутому підсобному приміщенні поблизу колишнього тубдиспансеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за висновками фахівців, попередньою причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Тіла загиблих направлені до моргу для встановлення причин смерті. Їх особи наразі встановлюються.
Нагадаємо, у місті Красноград на Харківщині внаслідок пожежі у нефункціонуючій будівлі котельні загинули четверо людей.