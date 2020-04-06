В Харьковской области открыто производство по факту гибели 4 человек на пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту гибели четырех человек на пожаре в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что по выводам специалистов, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Тела погибших направлены в морг для установления причин смерти. Их лица устанавливаются.
Напомним, в городе Красноград в Харьковской области в результате пожара в нефункционирующих здания котельной погибли четыре человека.