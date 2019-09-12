На Харківщині вчителі подали до суду через реорганізацію шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Директори чотирьох шкіл на Харківщині подали оскарження до суду, адже не погоджуються з реорганізацією шкіл шляхом приєднання одна до одної. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Первомайської міської ради Харківської області.
"Керуючись своїми повноваженнями 25 червня 2019 року Первомайська міська рада Харківської області прийняла рішення про реорганізацію шкіл шляхом приєднання", - повідомили у пресслужбі.
Так, відповідно до рішення міської ради Первомайську ЗОШ I-III ступенів №1 поєднали з Первомайською ЗОШ I-III ступенів №5, а Первомайську ЗОШ I-III ступенів №4 з Первомайською ЗОШ I-III ступенів №7.
"Директори зазначених шкіл не погодилася з прийнятими рішеннями та оскаржили їх до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення про реорганізацію шляхом приєднання цих шкіл", - повідомили у пресслужбі.
Раніше УНН повідомляв, що 1 вересня на Харківщині співробітники двох навчальних закладів перекрили рух на знак протесту проти закриття шкіл.