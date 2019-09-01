Учителі у Харківській області перекрили дорогу на знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Харківщині співробітники двох навчальних закладів перекрили рух на знак протесту проти закриття шкіл. Про це передає УНН із посилання на пресслужбу поліції Харківської області.
"Захід відбувся 1 вересня у місті Первомайському. Кілька десятків працівників, незгодних з реорганізацією двох шкіл міста, пройшли пішою ходою по пішохідному переходу на вулиці Харківській та перекрили рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські вжили необхідні заходи для недопущення порушення публічного порядку та безпеки. Також працівники поліції забезпечили дорожній рух та організували відвід транспортних засобів.
"Акція тривала 40 хвилин, завдяки відведенню транспорту рух не припинявся", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні у цьому році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт в понад 1,5 тис. котелень у закладах загальної середньої освіти.