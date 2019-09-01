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Учителя в Харьковской области перекрыли дорогу в знак протеста

Учителя в Харьковской области перекрыли дорогу в знак протеста

Киев  •  УНН

 • 16851 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Харьковской области сотрудники двух учебных заведений перекрыли движение в знак протеста против закрытия школ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Мероприятие состоялось 1 сентября в городе Первомайском. Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта", - говорится в сообщении.

Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств.

"Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в этом году запланировано к началу отопительного сезона провести ремонт в более 1,5 тыс. котельных в учреждениях общего среднего образования.

Украинские Национальные Новости

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