В Харьковской области учителя подали в суд из-за реорганизации школ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Директора четырех школ в Харьковской области подали обжалование в суд, в связи с несогласием с реорганизацией школ путем присоединения друг к другу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс служба Первомайского городского совета Харьковской области.
"Руководствуясь своими полномочиями 25 июня 2019 Первомайский городской совет Харьковской области принял решение о реорганизации школ путем присоединения", - сообщили в пресс-службе.
Так, согласно решению городского совета Первомайска ООШ I-III ступеней №1 совместили с Первомайской ООШ I-III ступеней №5, а Первомайске ООШ I-III ступеней №4 с Первомайской ООШ I-III ступеней №7.
"Директора указанных школ не согласилась с принятыми решениями и обжаловали их в Харьковский окружной административный суд с иском о признании незаконным и отмене решения о реорганизации путем присоединения этих школ", - сообщили в пресс-службе.
Ранее УНН сообщал, что 1 сентября на Харьковщине сотрудники двух учебных заведений перекрыли движение в знак протеста против закрытия школ.