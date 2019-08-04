На Харківщині у ставку виявили труп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У ставку села Михайлівка Первомайського району Харківської області виявлено труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Встановлено, що покійний місцевий житель 1963 року народження. На тілі чоловіка виявлено забійну рану голови.
Наразі труп направлено на експертизу для встановленні причин смерті.
Розпочато досудове розслідування за підозрою умисного вбивства.
Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці розшукують матір, яка викинула немовля на смітник.