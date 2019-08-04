В Харьковской области в пруду обнаружили труп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В пруду села Михайловка Первомайского района Харьковской области обнаружен труп мужчины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Установлено, что покойный местный житель 1963 года. На теле мужчины обнаружено ушиб головы.
Сейчас труп направлен на экспертизу для установления причины смерти.
Начато досудебное расследование по подозрению умышленного убийства.
Напомним, в Херсонской области правоохранители разыскивают мать, которая выбросила младенца на помойку.