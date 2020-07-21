На Харківщині сталася ДТП за участю поліцейських

"Водій транспортного засобу переїхав зелене насадження по вулиці з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб він ігнорував і продовжував рухатися містом з перевищенням швидкісного режиму", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали переслідувати водія Chevrolet Аveo. "Через деякий час в результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора по вулиці Полтавській, службовий автомобіль Renault Dokker в’їхав у зазначений автомобіль. Chevrolet Аveo, у свою чергу, зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто з громадян не постраждав", – поінформували в поліції.

В результаті освідування 40-річного водія Chevrolet Аveo було підтверджено алкогольне сп’яніння. Стосовно нього складено адміністративні матеріали за ч.1 ст.122, ч.1 ст.122-2 та ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як раніше повідомляв УНН, на трасі Харків – Сімферополь у ДТП за участю військовослужбовця загинули чоловік і дитина.