В Харьковской области произошло ДТП с участием полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Краснограде, что в Харьковской области, утром 20 июля полицейские попали в ДТП во время преследования нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали преследовать водителя Chevrolet Аveo. "Через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль. Chevrolet Аveo, в свою очередь, столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него. В результате ДТП никто из граждан не пострадал", - сообщили в полиции.
В результате освидетельствования 40-летнего водителя Chevrolet Аveo подтвердилось алкогольное опьянение. В отношении него составлены административные материалы по ч.1 ст.122, ч.1 ст.122-2 и ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как ранее сообщал УНН, на трассе Харьков - Симферополь в ДТП с участием военнослужащего погибли мужчина и ребенок.