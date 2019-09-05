На Харківщині собака покусав трирічну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Харківській області собака покусав трирічну дівчинку. Вона отримала рани обличчя та була госпіталізована до лікарні Харкова. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Про подію до Дергачівського відділу поліції повідомила 39-річна бабуся дівчинки. Вона розповіла, що за місцем мешкання її родички онуку покусав собака. Тварина належить 44-річній двоюрідній бабусі постраждалої.
Поліцейські попередньо встановили, що 17-річна мати та 39-річна бабуся дівчинки залишили дитину у родички, щоб зайнятись господарством. Дівчинка перебувала у будинку з жінкою, і коли доглядальниця відволіклась у хатніх справах, вибігла на подвір’я і підійшла до прив’язаної вівчарки, яка її покусала.
За даним фактом проводиться перевірка. Інспектором сектору ювенальної превенції Дергачівського відділу поліції вирішується питання про складання у відношенні матері потерпілої адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у Київській області у місті Вишневе собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку.