В Харьковской области собака покусала трехлетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Харьковской области собака покусала трехлетнюю девочку. Она получила раны лица и была госпитализирована в больницу Харькова. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
О происшествии в Дергачевский отдел полиции сообщила 39-летняя бабушка девочки. Она рассказала, что по месту жительства ее родственницы внучку покусала собака. Животное принадлежит 44-летней двоюродной бабушке пострадавшей.
Полицейские предварительно установили, что 17-летняя мать и 39-летняя бабушка девочки оставили ребенка у родственницы, чтобы заняться хозяйством. Девочка находилась в доме с женщиной, и когда сиделка отвлеклась по домашним делам, выбежала во двор и подошла к привязанной овчарке. Двоюродная бабушка побежала вслед за ребенком, которая ее покусала.
По данному факту проводится проверка. Инспектором сектора ювенальной превенции Дергачевского отдела полиции решается вопрос о состовлении в отношении матери потерпевшей административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Киевской области в городе Вишневое собака жестко покусала восьмилетнюю девочку.