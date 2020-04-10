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На Харківщині підозрюють коронавірус у 9 медиків

На Харківщині підозрюють коронавірус у 9 медиків

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Харківській області підтвердили 6 випадків коронавірусу, троє пацієнтів з COVID-19 перебувають в обласній інфекційній лікарні, у тому числі, один пацієнт у реанімації. Окреме занепокоєння викликають підозри серед 9 медиків. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Серед осіб, у яких підтверджений діагноз "COVID-19", 3 людей госпіталізовано. 1 з них перебуває у реанімації на підтримці зволоженим киснем (кисневій масці). Серед осіб, у кого ще не підтверджена підозра на коронавірус, госпіталізовано 13 осіб, з них двоє – на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Загалом на лікуванні в інфекційних лікарнях, станом на ранок, знаходилося 16 осіб", - повідомив Кучер.

Інші особи, у кого ще не підтверджена підозра, а також двоє осіб з підтвердженим діагнозом, перебувають на самоізоляції під доглядом лікарів.

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Він зазначив, що слід окремо акцентувати увагу на медиках.

"Наразі зафіксовано підозри на COVID-19 у 9 медичних працівників - вони не пов'язані з обслуговуванням хворих на коронавірус. 6 з них госпіталізовані, 3 на самоізоляції", - написав голова ОДА.

За його інформацією, 47 медпрацівників визначено як контактних осіб (ця цифра включається в загальні 249). 30 з них контактували з колегою, в якої згодом зафіксували підозру на COVID-19 (підозра не пов’язана з обслуговуванням хворих на коронавірус). Ще 17 медиків (з різних лікарень) контактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

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