В Харьковской области подозревают коронавирус у 9 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харьковской области подтвердили 6 случаев коронавируса, трое пациентов с COVID-19 находятся в областной инфекционной больницы, в том числе, один пациент в реанимации. Отдельное беспокойство вызывают подозрения среди 9 медиков. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своем Telegram-канале, передает УНН.
"Среди лиц, у которых подтвержден диагноз "COVID-19", 3 человека госпитализированы. 1 из них находится в реанимации на поддержке увлажненным кислородом (кислородной маске). Среди лиц, у кого еще не подтверждено подозрение на коронавирус, госпитализированы 13 человек, из них двое - на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации. Всего на лечении в инфекционных больницах, по состоянию на утро, находилось 16 человек", - сообщил Кучер.
Другие лица, у кого еще не подтверждено подозрение, а также два человека с подтвержденным диагнозом, находятся на самоизоляции под присмотром врачей.
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Он отметил, что следует отдельно акцентировать внимание на медиках.
"Сейчас зафиксировано подозрения на COVID-19 у 9 медицинских работников - они не связаны с обслуживанием больных коронавирусом. 6 из них госпитализированы, 3 в самоизоляции", - написал глава ОГА.
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По его информации, 47 медработников определено в качестве контактных лиц (эта цифра включается в общие 249). 30 из них контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19 (подозрение не связано с обслуживанием больных коронавирусом). Еще 17 медиков (из разных больниц) контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус.
Напомним, что в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.