На Харківщині окупанти глушать мобільний зв'язок – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області рашисти здійснюють радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також Генштаб інформує щодо російського вторгнення по іншим напрямках:
· На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.
· На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.
· На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області
Доповнення
Російські окупанти намагаються обійти Ізюм на Харківщині, концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей для посилення там військової присутності.